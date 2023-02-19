ВВС Израиля нанесли удары по иранским целям вокруг аэродрома под Дамаском.

В то же время сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщает, что система ПВО Сирии отразила израильский удар в районе Дамаска.

Высокопоставленный представитель полиции Дамаска сообщает о 13 погибших и 28 раненых в результате обстрела.

Неофициальные источники (израильские) утверждают, что было атаковано здание использовавшееся КСИР и сообщают о 9 убитых высокопоставленных офицеров Ирана в Дамаске.

Сирийские источники сообщают о ударах по трем объектам:

— Главному штабу иранских сил в Сирии;

— По самому аэродрому в Дамаске;

— По складам и ангарным помещениям под Дамаском.