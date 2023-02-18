Президента Франции Эмманюэля Макрона хотели убить ножом. Таким образом ультраправая группировка надеялась дать начало государственному перевороту, пишет ВВС.

На днях был вынесен приговор по этому делу. Адвокаты экстремистов настаивали, что четкого плана действий у группировки не было. Тем не менее, всех трех подсудимых признали виновными и приговорили к разным срокам заключения.

Группа, к которой они принадлежали, известна как Les Barjols (то есть «баржольцы», выходцы из французской коммуны Баржоль).

Les Barjols — это прозвище, которое жители Мали дали участникам французской военной операции «Сервал». В 2013-2014 году ее проводили вооруженные силы Франции против восставшего племени туарегов, «Аль-Каиды» и исламистов.

Участники группы, по версии следствия, планировали покушение на Макрона во время церемонии в честь Дня перемирия, когда Франция празднует окончание Первой мировой войны.