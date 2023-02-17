Продолжается работа по выявлению граждан Азербайджана, пострадавших при землетрясении в Турции и оказанию им помощи.

Как сообщили в МИД Азербайджана, со дня землетрясения из зоны землетрясения были эвакуированы 565 граждан Азербайджанской Республики и членов их семей. В настоящее время процесс эвакуации продолжается.

В целях оказания необходимой медицинской, гуманитарной и психологической помощи эвакуированным гражданам Азербайджана и членам их семей, а также принятия соответствующих мер по размещению этих лиц во временных убежищах, соответствующим государственным структурам Азербайджанской Республики даны необходимые поручения.

В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий на сегодняшний день установлено, что в результате землетрясения погибли 10 граждан Азербайджана. Из них 1 человек был похоронен в Турции, тела 9-х были отправлены в Азербайджан.