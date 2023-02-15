Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, вопреки более ранним обещаниям, группа поставляющих танки Украине стран сможет отправить Киеву только половину батальона танков Leopard 2 A6.

Об этом Писториус заявил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Будет поставлена половина батальона (Leopard 2) A6 и один батальон A4», — уточнил Писториус.

До начала 2024 года, по его словам, ВСУ также получат более 120 единиц танков модификации Leopard 1 A5.

Писториус заявил журналистам, что эти танки не стоит недооценивать.