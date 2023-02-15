Министры обороны стран НАТО договорились увеличить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы для повышения их оборонных возможностей, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Министры обсудили приверженность таким нашим партнерам, как Босния и Герцеговина, Грузия и Молдова. Мы договорились усилить индивидуальную поддержку с целью повышения их обороноспособности», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи НАТО на уровне министров обороны.

Встреча министров обороны стран Североатлантического альянса прошла 14-15 февраля в Брюсселе.