Чавушоглу назвал значимым визит армянского коллеги Арарата Мирзояна в Анкару после землетрясений. Он сообщил, что договорился с армянским коллегой ускорить шаги по нормализации отношений между странами.

«На Южном Кавказе продолжается процесс нормализации. Верю, что демонстрируемое нами понятие о сотрудничестве поддержит этот вопрос. В то же время нормализация отношений Армении с Азербайджаном внесет вклад в стабильность в регионе», — подчеркнул министр.

Мирзоян, в свою очередь, отметил, что договорился с Чавушоглу продолжить работу над полным открытием границы и совместно отремонтировать мост Ани.

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12:49 В Анкаре проходит встреча министра иностранных дел Турции и Армении Арарата Мирзояна и Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает «Арменпресс», после личной беседы глав МИД Армении и Турции последует встреча в расширенном составе, затем министры выступят с заявлениями.

Позже министр иностранных дел Армении отправится в один из наиболее пострадавших от стихии районов, Адыяман, где поисково-спасательные работы проводят армянские спасатели.