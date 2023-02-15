На этот раз Франция заявила, что ее Вооруженные силы испытывают дефицит боеприпасов на фоне помощи Киеву, это может усилить разногласия в вопросе поддержки Украины. Об этом 14 февраля сообщила газета Le Figaro со ссылкой на депутата Национального собрания Жюльена Ранкуля.

Отмечается, что депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от партии «Национальное объединение» Жюльен Ранкуль подготовил совместно с Венсаном Брю из партии «Демократическое движение» доклад о состоянии резервов боеприпасов в ВС республики.

Согласно данным, которые привел Ранкуль, сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм. Как сообщает газета, в отчете депутатов также «приводятся аргументы в пользу переоценки запасов вооружений с учетом возможности крупного столкновения».

Кроме того, Венсан Брю призвал к восстановлению арсеналов и отказу от минимизации запасов ради экономии, подчеркивает Le Figaro.

По информации газеты, проблему осознают как изготовители вооружений, так и министерство вооруженных сил. При этом производители ограничены размерами рынка, который долгое время был адаптирован «к логике мирного времени». Из-за этого производство разных видов пороха оказалось недостаточно развитым и не может удовлетворить нынешние потребности.

«Производство достигло своего максимума», — цитирует начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля издание.

Le Figaro предположило, что в ближайшее время следует ожидать напряженности между сторонниками поддержки Украины и «теми, кто захочет сохранить запасы ради национальной обороны».

Ранее, 1 февраля, Украина и Франция договорились о поставках французских радаров для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

За день до этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню после переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил, что Париж поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR. Также Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих для обучения 600 украинцев в месяц, добавил он.

Газета Politico 30 января написала, что Франция планирует изучить вопрос обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению западными истребителями.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности поставок истребителей Украине странами Запада. Однако он подчеркнул, что передача таких вооружений не должна привести к эскалации конфликта.

Отметим, что днем ранее В США заявили, что «очень озабочены тем, что им не хватит дальнобойных ракет для отражения собственных угроз. Именно по этой причине Украина не получит ATACMS от США. Об этом сообщило издание Politico.

Во время последних встреч в Пентагоне официальные лица США сообщили представителям Киева, что у США нет запасных армейских тактических ракетных систем, а передача ATACMS снизит запасы и повредит готовности армии США к отражению своих угроз.