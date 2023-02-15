Во вторник, 14 февраля, состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины «Рамштайн». Партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, говорится в обращении главы государства.

«Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов.

Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, — Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть», — заявил он.

Президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за «закрытыми дверями».

«Не все о «Рамштайн» можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными», — добавил он.