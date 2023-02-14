Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили взаимодействие Украины и НАТО. Об этом отметил Алексей Резников в соцсети «Фейсбук».

Он рассказал, что благодарен НАТО за поддержку Украины. Он также напомнил, что Россия официально признана наиболее значительной и прямой угрозой странам НАТО.

Резников обратил внимание, что украинские военные защищают от России всю Европу, а не только свое государство.

«В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре», — написал он.