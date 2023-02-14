В торговых объектах Азербайджана с 15 февраля при совершении покупок за полиэтиленовые пакеты будет взиматься плата, сообщает Sputnik Азербайджан. Согласно информации, маленькие пакеты будут стоит 0,03 маната, а большие – 0,05 маната.

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В Государственной службе антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка указали, что предприниматели имеют право свободно определять цены на свою продукцию и услуги согласно статье 6 закона АР «О предпринимательской деятельности».

«При этом потребитель должен быть заранее проинформирован о плате за пакеты и их стоимости», – указали в Госслужбе.

Отмечается, что решение о продаже пакетов, как отдельного вида оплачиваемого товара, было принято в целях сокращения отрицательного влияния на окружающую среду полиэтиленовых отходов.