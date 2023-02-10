Думаем, что если полиэтиленовые пакеты станут платными, их использование сократится.

Об этом сказал советник министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде.

По его словам, этот вопрос опирается на международную практику.

Планировалось сделать полиэтиленовые пакеты платными еще с 1 июля 2021 года: «Но к сожалению, на сегодняшний день это решение не соблюдается соответствующими органами. Но мы думаем, что в ближайшее время вопрос решится. Вопрос о том, когда это вступит в силу, не в компетенции МЭПР».