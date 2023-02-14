Автоконцерн Ford на фоне перехода на производство электромобильного транспорта планирует к 2025 году сократить в Европе около четырех тысяч рабочих мест, в том числе 2300 в Германии — в Кельне и Ахене, сообщила дирекция компании в ходе телеконференции во вторник, 14 февраля, передает DW.

«Объявленные сегодня меры нацелены на переход производственных и административных подразделений в Европе на менее крупное, сфокусированное портфолио, которое все больше направлено на производство электромобилей», — заявил глава германского подразделения Ford Мартин Сандер.

На заводах Ford в Германии трудятся в общей сложности 19 тысяч человек. Автоконцерн планирует сократить 1700 сотрудников отдела разработок и 600 административных работников. С учетом сокращений в Великобритании и других странах в Европе будет ликвидировано в целом 3800 рабочих мест. Решению автоконцерна предшествовали переговоры с профсоюзами, продолжавшиеся несколько недель.

Крупные убытки

В минувшем году Ford не выполнил поставленные цели по прибыли и теперь намерен провести радикальные преобразования. Глава финансового отдела Ford Джон Лоули пообещал «очень агрессивные» меры с целью с целью снизить расходы в сфере производства и цепочках поставок.

Убытки Ford в Европе по предварительно внесенной части налога с оборота в последнем квартале 2022 года выросли в годовом исчислении вдвое до 400 млн долларов США. При этом объем оборота оставался прежним.

Эксперты расценивают сокращения в подразделении исследований и развития как одно из последствий сотрудничества Ford с концерном Volkswagen, у которого Ford получил лицензию на производство электромобилей на базе платформы MEB. Это позволяет Ford экономить на исследованиях.