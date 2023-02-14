В Армении нарастает геополитический перепуг. Слова Вячеслава Володина на встрече с Сахибой Гафаровой: «…Те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять» — вызвало здесь понятную бурю и вал обвинений в нарушении союзнических обязательств.

Но еще до заявления спикера Госдумы РФ высказаться по теме евронаблюдателей решил секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян: «Гражданская миссия ЕС не направлена против кого-либо. Здесь нет геополитического контекста, тем более, вопроса о переносе противостояния Запад-Россия в Армению. Это необоснованные утверждения». Выдав совершенно замечательное «опровержение по форме, подтверждение по содержанию». Судя по всему, как бы ни хотели соратники Пащиняна из его «Гражданского договора» затушевать негативные стороны любимого проекта всего шефа, уже не получается не замечать рисков.

В Ереване могут, конечно, мечтать «спрыгнуть с русского корабля», диверсифицировать внешнюю политику и отказаться от стратегии «одного окна», завязав прочные отношения не только с Россией или Ираном. Но между мечтами и реалиями есть существенный люфт. Позволить себе действительно многовекторную политику может Азербайджан — сильное, самодостаточное государство, которое проводит действительно независимый внешнеполитический курс, но никак не Армения, где внешние границы и КПП в аэропортах контролируют российские пограничники, где вся инфраструктура, от железных дорог до сотовой связи, принадлежат России.

Наконец, есть еще одно обстоятельство. Которое заставляет в который уже раз вспомнить характеристику, которую один зарубежный эксперт в частной беседе дал Общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву: «Гейдар Алиев превратил Азербайджан из «боксерских перчаток», на которые сыплются все удары, в «кубок», который получит победитель в качестве приза». Своего «Гейдара Алиева» в Армении не нашлось. Зато в избытке оказалось тех, кто предлагал себя и свою страну в качестве инструмента игры одних против других. Так что в Армении могут изрекать эффектные фразы вроде «это решение полностью соответствует нашим национальным интересам», но в реальности все не совсем так. Точнее, совсем не так. Ситуация, когда Россия и Запад начинают выяснять отношения и меряться влиянием на чьей-то территории, опасна для любого государства. Но для Армении, маленькой, слабой и чрезвычайно зависимой, она опасна вдвойне. Особенно с учетом нынешней конкретики: Москва в любой миг может перейти от слов к делу. И тогда пашиняновской команде придется ой как несладко. Теоретически там могут рассчитывать на заступничество Запада. Но станет ли «вписываться» за нее пресловутый «коллективный Запад» — большой вопрос. Тем более что сама Армения не торопится «рвать пуповину», связывающую ее с Россией. Можно строить теоретические расчеты, что Франция сейчас попытается взять в Армении реванш за поражение от России в своих бывших африканских колониях, но если Париж не удержал в руках Буркина Фасо, Мали и ЦАР, где имел и карт-бланш, и войска, и «контрольный пакет» в экономике, то каковы у него реальные шансы вытеснить Россию из Армении? История из серии «не смешите мои чарыхи».

И что теперь остается Армении? Отказаться от евромиссии так же, как там отказались подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2013 году и забетонировать свою репутацию «форпоста»? Или продолжать заигрывания с Европой, которые явно злят Москву, в надежде на «авось пронесёт»? Впрочем, «пронесёт» вряд ли.

Нурани, обозреватель