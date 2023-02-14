Вашингтон подталкивает Украину к более активным военным действиям, сообщает The Washington Post.

Согласно источникам издания, американские власти уверены, что поставляемого Западом вооружения хватит на то, чтобы повлиять на ход противостояния, но убедить конгресс и в дальнейшем оказывать подобную помощь будет все сложнее, поэтому действовать необходимо сейчас.

Кроме того, отмечается, что Киев тратит колоссальное количество ресурсов на удержание Бахмута, чья сдача может сильно ударить по моральному духу ВСУ.

Утверждается, что американские чиновники усилили давление на Киев для достижения больших успехов на поле боя. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территорий в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры. Кроме того, как считает американская разведка, Украина пока не сможет организовать наступление на Крым.