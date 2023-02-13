Это действительно очень важное событие и проект, который значительно укрепит итало-азербайджанскую дружбу. Итало-азербайджанские связи имеют стратегическое значение, и мы работаем над тем, чтобы еще больше расширить рамки этого стратегического партнерства.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Прежде всего, наши политические связи находятся на очень высоком уровне. Как вы подчеркнули в своем выступлении, визит президента Маттареллы в Азербайджан и мои визиты в Италию еще больше укрепляют эти связи. С 11 января по настоящее время Азербайджан посетили три министра итальянского правительства, что, конечно, является очень важным, могу сказать, чрезвычайным событием. В ходе этих визитов мы обсудили и обсудим сотрудничество как в военной, военно-технической, энергетической сферах, так и в сфере инвестиций и торговли в целом», — подчеркнул глава государства.