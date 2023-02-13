Российско-азербайджанские отношения находятся на подъеме.

Данную информацию озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Она сказала, что сотрудничество между двумя странами достигло беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства и союзничества.

Особую динамику развитию связей России и Азербайджана, отметила она, задают президенты, общение которых отличается высокой степенью доверия и взаимопонимания.

Валентина Матвиенко и Сахиба Гафарова сочли эффективной работу Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием Российской Федерации и Милли Меджлисом Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что поддерживает расширение совместной деятельности парламентариев на уровне комитетов, и выразила уверенность в том, что такой формат позитивно скажется на развитии всего парламентского измерения.

Участники встречи уделили внимание укреплению российско-азербайджанской договорно-правовой базы.

Глава Совета Федерации сказала, что прошлый год был продуктивным: «Подписаны 10 межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе Декларации о союзническом взаимодействии. Наглядным примером союзничества послужило бы открытие генерального консульства России в Азербайджане».