Российско-азербайджанские отношения находятся на подъеме и вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и союзничества, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в понедельник.

«Российско-азербайджанские отношения находятся на подъеме, они развиваются по всем азимутам без исключения, и после подписания нашими президентами соглашения в прошлом году они вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко выразила надежду на встречу с Гафаровой в апреле в Санкт-Петербурге на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Рада, что наши встречи стали уже такой хорошей доброй традицией», — подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Она также отметила, что активно развиваются парламентские связи между РФ и Азербайджаном и «взаимодействие на международных парламентских площадках».

«Все это сегодня у нас есть возможность обсудить и то, что получается, и то, чему надо уделить больше внимания, и, скажем, там, где есть проблемы, потому что настоящие друзья всегда должны говорить откровенно, прямо и не только то, что приятно слышать», — заключила Матвиенко.