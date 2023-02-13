Итало-азербайджанские отношения настолько глубокие и искренние, что мы поручили именно итальянским компаниям проекты, которые считаем для себя самыми важными.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Отметив, что в Баку, во многих освобожденных городах музеи Победы и оккупации создаются итальянскими компаниями, глава государства сказал: «В культурной столице Азербайджана городе Шуша итальянскими компаниями восстанавливаются три разрушенные мечети и строится одна новая мечеть. То есть наряду со всеми другими направлениями, эти проекты, которые я упомянул, имеют для нас особое значение, потому что это является нашим историческим прошлым, в то же время они станут новыми символами, отражающими Победу».