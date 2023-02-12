Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал ослабление американских санкций против Сирии. На пресс-конференции в Дамаске в воскресенье, транслировавшейся в Twitter ВОЗ, он также позитивно оценил одобрение сирийским правительством мер по расширению трансграничных перевозок гуманитарных грузов ООН, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем смягчение санкций Соединенными Штатами Америки. Мы в равной степени ценим недавнее полное одобрение правительством Сирии трансграничных перевозок ООН, а также мер по расширению трансграничного доступа. Мы надеемся на продолжение», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ сообщил о состоявшейся в воскресенье встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. «Сегодня днем я встретился с <…> Асадом, который сообщил, что открыт для рассмотрения вопроса о дополнительных трансграничных пунктах доступа для этой чрезвычайной ситуации», — подчеркнул гендиректор.

Гебрейесус также напомнил, что в воскресенье ВОЗ обратилась к международному сообществу с призывом о выделении $43 млн на поддержку гуманитарных операций в Сирии и Турции.

США опубликовали в четверг лицензию министерства торговли, согласно которой американские санкции, введенные против Сирии, до 8 августа 2023 года не будут распространяться на транзакции, касающиеся оказания помощи в связи с землетрясением. Речь, в частности, идет о переводе средств в Сирию и из нее.