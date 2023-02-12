Управление железных дорог Афганистана и компания «Согдиана транс» (дочернее предприятие «Узбекистон темир йуллари») 12 февраля подписали договор о продолжении эксплуатации железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф».

Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари» по итогам продолжающихся в Термезе переговоров.

Согласно новому договору, «Согдиана транс» будет осуществлять свою деятельность на данном участке ещё два года.

Кроме того, стороны договорились об ускорении совместного восстановления доставки грузов до конечной станции «Мазари-Шариф» и о подготовке специалистов администрации железных дорог Афганистана.