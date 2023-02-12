Министерство обороны и чрезвычайных ситуаций России направило дополнительную гуманитарную помощь гражданам Турции, пострадавшим от землетрясения, сообщает в Telegram посольство России в Анкаре .
Гумпомощь доставили 3 самолетами.
Министерство обороны и чрезвычайных ситуаций России направило дополнительную гуманитарную помощь гражданам Турции, пострадавшим от землетрясения, сообщает в Telegram посольство России в Анкаре .
Гумпомощь доставили 3 самолетами.
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