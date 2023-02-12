Зенитчики ракетных подразделений воздушного командования «Восток» Воздушных Сил Украины уничтожили 4 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Как передает телеграм-канал Воздушных Сил, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины на юго-восточном направлении. Пуски «шахедов» осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

«Силами и средствами зенитных ракетных подразделений воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 4 ударных дрона-камикадзе Shahed-136/131″, – отмечено в сообщении.

Кроме того, в этом направлении был уничтожен БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».