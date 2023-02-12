Представители правящей Консервативной партии Великобритании обсуждают с оппозиционной Лейбористской партией, представителями бизнеса и НАТО возможности для сближения с ЕС после Brexit, сообщает The Observer.

На текущей неделе двухдневные дискуссии по этой теме проходили секретно в поместье Дитчли-парк в Оксфордшире.

Как отмечается, правительство на мероприятии представлял министр жилищного строительства, регионального развития межправительственных отношений Майкл Гоув. В дискуссиях принимали участие представители обеих крупнейших политических сил королевства, причем как сторонники, так и противники Brexit, крупные предприниматели, банкиры, дипломаты и эксперты по вопросам обороны.

По словам источников издания, в правительстве инициировали конструктивные дискуссии о необходимости преодоления идеологических противоречий внутри страны и подготовке к пересмотру торговых и экономических связей с ЕС в сторону их укрепления.

При этом тема возвращения Великобритании в состав Евросоюза не поднималась.