Сирийские власти в связи с землетрясением приняли решение открыть пункты пропуска на линии соприкосновения идлибской зоны деэскалации для оказания помощи мирным жителям, находящимся в неподконтрольной Дамаску части провинции Идлиб.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Правительством Сирийской Арабской Республики (САР) при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон принято решение об открытии пунктов пропуска на линии соприкосновения идлибской зоны деэскалации для оказания помощи сирийским гражданам, находящимся на неподконтрольной правительству САР территории», — сказал он.