Сирия получит первую помощь со стороны Евросоюза после землетрясения, гуманитарный груз из Италии прибыл в перевалочный пункт в ливанском Бейруте. Об этом сообщает Reuters.

По словам посла Италии в Дамаске Массимилиано Д’Антуоно, партия итальянской гуманитарной помощи, предназначенная для контролируемых правительством районов Сирии, прибыла в Бейрут в рамках поддержки сирийцев после землетрясения.

В 30 тонн груза вошли четыре автомобиля скорой помощи и 13 паллет с медицинским оборудованием. Партию помощи сопровождает бригада из четырех врачей.