В пятницу, 10 февраля, Россия вновь нанесла массированный удар по территории Украины, всего было выпущено 106 ракет, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Ракеты попали в том числе по гражданской инфраструктуре. По данным Генштаба, РФ использовала 32 зенитные ракеты С-300, 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 61 из них уничтожили. Также за 10 февраля было нанесено 59 авиационных ударов, из них 28 с применением БПЛА Shahed-136, 22 беспилотника удалось сбить. Помимо этого, ВСУ сообщают о 90 обстрелах из реактивных системам залпового огня (РСЗО).

Сейчас, по сообщению Генштаба, войска РФ продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако несут потери.