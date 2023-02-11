В Турцию отправляется очередная гуманитарная помощь.

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую страну направляется очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике.

Гуманитарная помощь включает мобильный полевой госпиталь и медицинский персонал из 18 человек.

Отметим, это второй мобильный полевой госпиталь, который Министерство по чрезвычайным ситуациям направило в зону землетрясения в Турции.