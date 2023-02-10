Продолжается работа по выявлению и оказанию помощи гражданам Азербайджана, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Кахраманмараше и прилегающих областях Турции.

Как сообщает МИД Азербайджана, на сегодняшний день из зоны землетрясения в Азербайджан были эвакуированы 438 граждан Азербайджана и члены их семей — граждане иностранных государств, из них 58 — несовершеннолетние, а 209 — азербайджанские студенты, обучающиеся в Турции. Процесс эвакуации продолжается.

В результате расследования, проведенного посольством Азербайджана в Турции, было установлено, что 4 гражданина Азербайджана, о судьбе которых не было никаких сведений — Сафаров Фуад Зияд оглу, Аскеров Гасангулу Эльшад оглу, Гараев Ниджат Заур оглу и Велиев Намаз Аллахверди оглу — находятся в центре репатриации в Малатье. Сотрудниками посольства была проведена встреча с гражданами Азербайджана. Граждане заявили, что их здоровье в норме.

На сегодняшний день получена информация о смерти 5 граждан Азербайджана – Бунятова Наиля Айдын гызы 1980 года рождения, Мамедова (Октен) рана Худаверди гызы 1973 года рождения, Мамедова Севиндж Эльдар гызы 1975 года рождения, Кярлы Лейла Вахид гызы 1976 года рождения и Гасанзаде Илаха Гусейнага гызы, 1974 года рождения. Поддерживается связь с родственниками погибших. Похороны Кярлы Лейлы Вахид гызы будут организованы ее семьей в Турции. Принимаются соответствующие меры по доставке в Азербайджан останков еще 4 человек.