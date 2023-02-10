Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в Instagram в связи с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения в Турции.

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