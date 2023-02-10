Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о наблюдательной миссии ЕС и завила, что Брюссель преследует цель изменить систему безопасности в регионе:

«Если подобные заявления — попытка оправдать затягивание ЕС в регион, то вряд ли эту попытку можно считать удачной», — сказала Захарова.

По ее словам, российские миротворцы обеспечивают мир в Карабахе, российские пограничники работают на территории Армении, в том числе в армяно-азербайджанском приграничье. При этом Москва никогда не слышала опасений, претензий Баку по этому поводу, в тоже время знает о критическом отношении Азербайджана к решению ЕС развернуть свою наблюдательную миссию в Армении.

По словам Захаровой, Москва открыта к диалогу с армянскими партнерами по вопросу совершенствовании мер поддержания стабильности на Южном Кавказе, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, включая соответствующие наработки в рамках ОДКБ.