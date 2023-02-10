Совет по защите животных The Animal Welfare Board of India (AWBI) при Министерстве рыболовства, животноводства и молочного животноводства Индии призвал превратить «западный» праздник День святого Валентина в День обнимания коров. Соответствующий призыв распространен ведомством в четверг от имени главы AWBI Суджита Кумара Датта.

«Учитывая огромную пользу от выращивания коровы, обнимание коров принесет эмоциональное богатство и, следовательно, повысит личное и коллективное счастье. Поэтому все любители коров могут отмечать 14 февраля как День обнимания коров, помня о важности матери-коровы и делая свою жизнь счастливой и полной положительной энергии», — говорится в обращении.

В документе также указывается, что корова является «основой индийской культуры и сельской экономики», поддерживает жизнь и представляет биоразнообразие страны. «Ведические традиции почти на грани исчезновения из-за прогресса западной культуры <…>. Блеск западной цивилизации сделал нашу культуру и наследие почти забытыми», — подчеркивается в обращении. Совет по защите животных хочет, чтобы индийцы в этот день демонстрировали любовь к священной корове.