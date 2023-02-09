В Северной Корее прошел военный парад в честь 75-й годовщины основания Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей женой Ри Соль Чжу и дочерью. Северокорейский лидер не произносил речь.

«Ким Чен Ын вместе со своей любимой дочерью и супругой Ли Соль Чжу прибыл на площадь. Начался торжественный прием почетного караула КНА. Ким Чен Ын обошел почетный караул КНА», — говорится в сообщении. После парада был произведен артиллерийский салют.

Агентство «Ренхап» сообщает, что на параде, в частности, были продемонстрированы северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).