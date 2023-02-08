В среду Корпус стражей исламской революции продемонстрировал баллистическую ракету со словами “Смерть Израилю”, написанными на иврите на боку снаряда, на выставке в центральном городе Исфахан.

На фотографиях, опубликованных информационным агентством Tasnim, ясно видно, что это ракета класса “земля-земля” в пусковой установке с нанесенным на нее по бокам текстом на иврите. На открытой для публики выставке КСИР также были представлены несколько иранских ракет, беспилотников и боеголовок.

После публикации фотографий ракеты высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел сказал, что “послание очень ясное – если у кого-то оставались какие-то сомнения”.