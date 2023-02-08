Открытие экономических и транспортных коммуникаций в регионе всерьез увеличит объемы торговли Армении с остальными странами-членами Евразийского экономического союза.

Об этом заявил глава кабмина страны Никол Пашинян.

По его словам между Арменией и другими государствами объединения существует всего один сухопутный маршрут, и он проходит через Грузию. Понятно, что возможности ограничены, соответственно открытие автомобильных и железнодорожных маршрутов через территорию Азербайджана обеспечило бы существенный рост объемов торговли между Арменией и ЕАЭС.

Этим объясняется интерес Армении к разблокировке, отметил он. И то, что написано в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, Армения готова реализовать.

Пашинян назвал «ложным» впечатление, сложившееся у некоторых стран, что Армения препятствует открытию дорог.

«Наоборот, армянская сторона больше всех заинтересована в разблокировке, так как именно Армения на протяжении 30 лет находится в блокаде. И у Азербайджана, и у Турции есть альтернативные маршруты», — заявил Пашинян.