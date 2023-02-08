Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев проверил служебно-боевую деятельность, организацию службы войск и боевого дежурства в нескольких воинских частях.

Побывавшему на боевых позициях начальнику Генерального штаба была доложена оперативная обстановка. Было отмечено, что боевое дежурство в Карабахском экономическом районе ведется дежурными силами и средствами, оснащенными современным техническим оборудованием, за противником ведется непрерывное наблюдение. Начальник Генерального штаба поставил перед командованием соответствующие задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства.