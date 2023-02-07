Идентифицированные останки армянских военнослужащих, погибших в 44-дневной войне, которые были идентифицированы, однако родные не забирают их, поскольку не доверяют результатам экспертизы, будут захоронены в военном пантеоне «Ераблур».

Об этом сообщил советник министра обороны генерал-майор Вардан Аветисян в интервью News.am.

«Многие родители не доверяют результатам ДНК-экспертизы. Хотя останки некоторых погибших были отправлены на экспертизу за рубеж», — отметил Аветисян.

Он добавил, что идентифицировано 80 останков, которые находятся в разных моргах.