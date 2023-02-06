МЧС Беларуси окажет помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Поручение было дано сегодня Александром Лукашенко после доклада министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, сообщает пресс-служба Лукашенко.

В Турцию отправится республиканский отряд специального назначения «ЗУБР», аттестованный по международным стандартам ООН для проведения спасательных операций в разрушенных зданиях. В отряде 64 специалиста, техника и снаряжение, предназначенные для проведения аварийных и поисково-спасательных работ.

Прорабатывается вопрос направления гуманитарной помощи в Сирию.