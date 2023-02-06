Власти Израиля решили оказать помощь пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии после просьбы, поступившей в понедельник с российской стороны, утверждают источники израильской газеты Haaretz.

Как отмечают источники издания, израильская сторона «после российского запроса» согласилась предоставить Сирии срочную гуманитарную помощь, включая вещи первой необходимости для пострадавших сирийцев и медикаменты. Кроме того, Израиль, не будучи готовым отправить своих медиков в Сирию, рассматривает возможность оказания медицинской помощи сирийцам на территории Турции или может открыть погранпереход в районе Голанских высот, предоставив жителям соседнего государства доступ к израильским больницам на севере страны, пишет газета.