Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, спасательные силы оперативного реагирования МЧС Азербайджана численностью 370 человек, примут участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции. В ближайшие часы они вылетят на специальном самолете в город Адана.

Также готовится второй самолет, который доставит на место происшествия палатки, постельное белье, медицинские принадлежности и другие предметы первой необходимости, и будет отправлен как можно скорее.