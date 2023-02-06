Евросоюз предложит помощь Турции и Сирии в связи с землетрясением.

Об этом министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём написал на своей странице в Twitter.

«Глубоко опечален землетрясением в Турции и Сирии, приведшим к тяжелым последствиям и многочисленным жертвам. Швеция, как страна, председательствующая в ЕС, обратится к Мевлюту Чавушоглу и Сирии с просьбой скоординировать усилия ЕС по оказанию помощи этим странам в ликвидации последствий этой катастрофы», — написал он.