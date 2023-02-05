Корреспондент газеты Observer поговорил с тремя украинскими диверсантами, которые действуют на российской территории. Они из добровольческого батальона «Братство» и формально независимы от украинской армии.

Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России, пишет издание.

По их словам, они уже убили трех российских граждан на территории РФ.

Бойцы осознают, что Запад пугает одна мысль о том, что они нанесут серьезный удар по России на ее же территории: вероятно, Европа опасается угроз Путина о применении ядерного оружия, если под угрозу будет поставлено само существование государства.

«Получается, что русские могут зайти на территорию Украины, а украинцы не могут зайти в Россию», — говорит один из добровольцев.