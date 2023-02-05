Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Владимир Путин обещал ему «не убивать» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Беннет рассказал в интервью телеканалу Channel 12.

В интервью экс-премьер рассказал о своей встрече с Путиным в начале марта прошлого года, когда он прилетел в Москву, чтобы выступить посредником. «Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил [Путина]: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Он ответил: «Я не буду убивать Зеленского», — вспоминает Беннет.

По его словам, он переспросил: «Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Путин повторил, что не собирается это делать, пересказал бывший премьер.

Беннет рассказал, что после разговора с российским президентом сразу позвонил Зеленскому и передал ему слова Путина. Украинский лидер спросил его, уверен ли Беннет. Тот ответил: «100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать».

Через два часа Зеленский пошел в свой кабинет и сделал там селфи, заявив: «Я не боюсь», рассказал экс-премьер.