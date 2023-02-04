Два бывших премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс рассчитывают на возвращение в большую политику. Трасс планирует апеллировать к неверному курсу экономики Сунака, а Джонсон ранее уже отмечал недостаточно решительное поведение Лондона в украинском вопросе, пишет The Times.

По данным издания, на выходных Трасс намерена вступить в заочный спор с нынешним главой правительства Риши Сунаком, опубликовав статью о необходимости снизить налоговую нагрузку и активно стимулировать производство товаров и услуг в стране. Сама Трасс собиралась проводить именно такую политику, находясь у власти, однако спровоцировала панику на рынках, так как ее план требовал чрезмерных для страны бюджетных расходов.

«Она считает, что проиграла сражение, но это долгая игра», — заявил изданию один из соратников экс-премьера. По словам другого собеседника The Times, Трасс думает, что могла бы возглавить Консервативную партию в случае ее поражения на всеобщих выборах 2024 года и последующей отставки Сунака. Опросы общественного мнения уже долгое время указывают на то, что правящая партия тори покажет очень плохой для себя результат на выборах в парламент и окажется в оппозиции.

Издание также отмечает, что надежд вернуться на руководящие роли не теряет и Джонсон, который на этой неделе во время поездки в США призвал правительство Сунака к более решительным шагам на украинском направлении. По его мнению, и Лондон, и Вашингтон, и другие союзники Киева не должны медлить с передачей ВСУ истребителей, дальнобойных ракет и других вооружений, которые могли бы помочь Украине на поле боя.