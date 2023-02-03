Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил принудительно чипировать чиновников, которые отдыхают за границей. Необходимость подобной инициативы он объяснил соображениями безопасности, передает РИА Новости.

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам, — предлагаю в принудительном порядке чипировать», — сказал депутат.

По его словам, нужно определить «группу риска»‎ среди чиновников: тех, кто «выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых». Их нужно «оснастить спутниковыми датчиками — для их же собственной безопасности», потому что работает международная разведка. Хамзаев считает, что государство вправе знать, чем и где занимаются госслужащие.