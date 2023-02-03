По данным американских и других западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тыс., пишет NYT.

«Эти потери только за 11 месяцев в 8 раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане», – говорится в статье.

Отмечается, что особенно большие потери российская армия понесла в боях за Бахмут и Соледар.

Вместе с тем, пишет издание, российские аналитики говорят, что человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей Владимира Путина.

«Война ведется по типу борьбы, с которой страна столкнулась во время Второй мировой войны, когда погибло более 8 млн советских солдат. Путин готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее количество жертв может подорвать его политическую поддержку», – говорится в публикации.