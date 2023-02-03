В Иране с 26 по 30 января по приглашению Епархиального совета Тегеранской епархии армянской церкви здесь гостили депутат парламента Армении от кочаряновского блока «Айастан» Аспрам Крпеян и…Гегам Степанян, именующий себя «омбудсменом Нагорного Карабаха». Оба прижимали участие в митинге иранских армян 27 января — в тот же день, когда произошёл организованный иранскими спецслужбами теракт против посольства Азербайджана в ИРИ. На том же митинге мелькнул и Вртанес Абрамян, архиепископ и «глава Арцахской епархии» армянской церкви.

29 января, Гегам Степанян присутствовал в зале «Ованнеса Туманяна» в офисе местного армянского Союза «Чармахал» на вечере «Армения и «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) в центре региональных геополитических событий». Где долго и красочно жаловался на мифическую «блокаду» дороги Лачин-Шуша-Ханкенди, которую здесь называют дорогой «Горис-Степанакерт», и уверял, что в защите «права на самоопределение народа Арцаха» неоценимую роль может сыграть диаспора.

А теперь внимательно. В Иране за парный танец в публичном месте можно получить 10 лет тюрьмы, за протесты и требования учиться на родном языке — огонь на поражение и жестокие приговоры вплоть до смертной казни, но армянской диаспоре эти же власти позволили проводить свой митинг под антиазербайджжанскими лозунгами. А затем еще и «вечер» с разговорами о политике. Причем вышеупомянутый «вечер» как раз в те часы, когда проходила эвакуация азербайджанской дипмиссии в Иране, а власти ИРИ выдумывали множество бюрократических препонов для выдачи тела нашего шехида Орхана Аскерова.

А это значит, что здесь даже теоретически не сработают традиционные «отмазки», что, дескать, никто из официальных лиц ИРИ с этим персонажем не встречался, что визит у господина Гегамяна сугубо частный и что «окучивал» он местную армянскую диаспору — Центр изучения армянских вопросов («ЦИА»), редакцию ежедневной газеты «Алик», Армянскую культурную организацию «Арарат», Союз «Чармахал» и Армянский общественный союз и т.д. Власти Ирана не могли не знать, кого именно они впустили в страну. Прекрасно отдавали себе отчёт, что приехали сюда и Гегам Степанян, и Вртанес Абрамян, и Аспрам Крпеян как раз в то время, когда отношения Ирана и Азербайджана и так накалились до опасной черты, причем исключительно по инициативе и с подачи Тегерана. И уж тем более не могли быть «не в курсе» по поводу митинга, на который и пожаловала вся эта далеко не святая троица. А значит, сознательно шли на прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана.

Интересно, что имел в виду экс-глава МИД Ирана Велаяти, когда пытался уверить нас, будто бы «Азербайджан — это свет наших очей»? Он действительно рассчитывал купить симпатии азербайджанской общественности красивыми и цветистыми фразами — на фоне вот такой вот иранской «реал-политик»?

А еще интереснее, что творится в головах и душах тех, кто готов сорвать голосовые связки, призывая всех и вся ни в коем случае не обижать Иран. Потому как, даже если вынести за скобки все свидетельства причастности иранских спецслужб к теракту против азербайджанской дипмиссии, не задавать вопросов, почему власти ИРИ сначала запустили версию о «пропавшей жене» и уверяли, будто бы террорист пришел в посольство вместе с детьми, которых на видеозаписях нет, не обращать внимания, почему террорист ЗДОРОВАЕТСЯ с полицейским в будке у входа в посольство. Но уже через несколько часов после трагедии властям Ирана не приходит в голову посоветовать местной армянской общине отменить армянский митинг, где, как теперь выясняется, присутствовали «омбудсмен Нагорного Карабаха» и «глава «Арцахской епархии»» армянской церкви и не проводить вечер с разговорами о геополитике в исполнении все тех же делегатов сепаратистов. Более того, вся эта мышиная возня не приносит ИРИ ровно никаких дивидендов и имеет только одну цель — побольнее уязвить Азербайджан. Вряд ли в Тегеране не понимают степени чувствительности карабахской тематики для нашей страны.

Конечно, в обществе может быть — и должно быть! — пространство для дискуссий о внешней политике. Но Иран сегодня уже пересек в своём поведении все мыслимые и немыслимые «красные линии». После чего тем, кто и сейчас призывают к дружбе с Тегераном, вряд ли стоит обижаться, когда их назовут «пятой колонной».

И тем более политика ИРИ — это исчерпывающий ответ на вопрос, почему сегодня МВД Азербайджана занимается зачисткой иранской сети влияния.

Нурани, обозреватель