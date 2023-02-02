Несмотря на холодную и морозную погоду, на дороге Ханкенди-Лачин продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Экоактивисты и волонтеры призывают мировую общественность беречь экологию, сообщает «Репорт».

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да». Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Участники акции держат плакаты на азербайджанском, русском и английском языках, поют патриотические песни.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.