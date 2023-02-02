Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез посетит Баку для участия в 9-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК).

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Ожидается, что в ходе встречи, которую откроет выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, Донмез расскажет о достижениях Турции на пути превращения в энергетический хаб.

Глава ведомства проведет также ряд двусторонних встреч, включая Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

Ожидается, что Донмез пригласил участников встречи на Газовый саммит 14-15 февраля в Стамбуле.