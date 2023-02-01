Швеция не пойдет на компромиссы со свободой слова, а вопрос религии не является частью меморандума по вступлению в НАТО. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не даст согласия на вступление королевства в военный блок, пока Стокгольм будет «позволять сжигать священное писание — Коран».

«Мы не идем на компромисс со свободой слова, совершенно ясно, что требуется от Швеции, чтобы стать членом НАТО, а именно, чтобы мы соответствовали требованиям, изложенным в трехстороннем меморандуме. И мы будем делать это в рамках, установленных нашей конституцией, нашим законодательством и принципами правовой безопасности, — цитирует главу шведского МИД телеканал SVT. — Религия не является частью соглашения. Сказав это, я прекрасно понимаю, что люди обижаются на сожжение священных писаний и воспринимают это как глубокое оскорбление».