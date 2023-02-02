Известно, что телевидение управляет массами. Оно необходимо не только, чтобы информировать людей о происходящем в мире, но и для того, чтобы заполнить досуг человека смыслом, впечатлениями, красотой и прочими эмоциями. Современный человек может извлечь для себя выгоду, просматривая общеобразовательные программы, узнает о событиях, произошедших в стране и в мире. СМИ не в малой степени отвечают за нравственное воспитание населения, и мы неоднократно писали об этом.

Кроме того, одна из функций ТВ – значительно расширять кругозор зрителя, не имеющего возможности путешествовать и знакомиться с достопримечательностями мира. Благодаря таким каналам, как Discovery, National Geographik зритель может оказаться на Эвересте или на земле дикой и темпераментной Африки, прокатиться по странам Азии и Европы, побывать в самых отдаленных уголках мира.

Существует разная классификация основных функций ТВ, но согласно основному общепризнанному подходу, телеканалы должны выполнять три из них: информационную, развлекательную и познавательно-просветительскую.

А что могут дать местные, азербайджанские телеканалы массовому зрителю? Сплошные сериалы, развлекаловки, дешевые шоу с полуголыми посредственными певичками-скандалистками, повествующими в смачных подробностях о своей интимной жизни. Кроме того, как показатель окончательной деградации, в шоу начали принимать участие лица нетрадиционной сексуальной ориентации. На этих передачах обсуждаются такие вопросы, как супружеская измена, рождение детей вне брака, уход из семьи, то есть чужое грязное белье. Но, если ведущие нацелены на то, чтобы бороться с пороками общества, то, наверное, следовало бы начать с причин, а не со следствий. Одним словом, сплошная порнография.

Мы, конечно, понимаем, что желание сделать рейтинги преобладает подчас над здравым смыслом, но за всем этим безобразием теряется сам смысл ТВ, заложенный с момента его внедрения в общественную жизнь. Конечно, время не стоит на месте, а значит, и телевидение должно развиваться. Но при чем тут истеричные и вульгарно одетые toylar kraliçaları (королевы свадеб) — гости шоу-передач, которые интеллектом не блещут, но при этом не стесняются нести чушь в эфире? Честно говоря, после просмотра подобных «развлекаловок» очень хочется поставить на пульт код родительского контроля, чтобы это позорище не видели дети, чье мягкое, как пластилин, сознание впитывает в себя весь негатив не хуже губки. Радует, что есть еще в нашем обществе люди, остро реагирующие на негативные проявления, что равнодушие и распущенность еще не поглотили человечество с головой.

А ведь столько полезного и нужного можно показать людям, если бы на ТВ работали только профессионалы. Но, как и всего хорошего, их на местном телевидении остро не хватает. Дикторы часто косноязычные, а ведущие шоу-программ, которыми нашпигованы ТВ-каналы, буквально атакуют зрителя своим кухонно-бульварным «уровнем». И не странно, что именно такие «ведущие» нашли свою нишу среди подавляющего большинства публики, ничем от них не отличающейся. Как говорится, на каждый товар – свой покупатель. В результате превалирующего числа такой низкопробной ТВ-продукции зритель вместо того, чтобы духовно и культурно развиваться, пробивает очередное пробойное дно. Да и с чего бы взяться пище для ума, если научно-познавательных программ почти нет, а те, что есть, настолько слабо подготовлены, что смотреть попросту неинтересно. Передачи азербайджанских телеканалов в основном информационно-развлекательного характера.

На сегодняшний день относительно «смотрибельными» каналами для мыслящего человека являются Mədəniyyət, İTV, повествующие о культурных событиях страны и истории национальной культуры в целом. Но согласитесь, что два канала не могут реабилитировать все ТВ, перечеркнуть все минусы, которых гораздо больше, нежели плюсов.

Кстати, если мы заговорили о плюсах, то самым основным из них является тот факт, что стали готовить больше передач на патриотическую тему. В этом контексте сняты сюжеты о шехидах и участниках Отечественной войны 2020 года, подготовлены документальные фильмы про различные военные операции того периода, боевой путь различных подразделений в 44-дневной войне. Вот, пожалуй, и все.

Нет никаких аналитических передач, нет политических передач, в ходе которых приветствовался бы плюрализм мнений, и в результате просмотра зритель получает однобокий анализ ситуации, который и анализом-то не назовешь.

Проблем очень много. Мы понимаем, что во всем мире в ТВ-программы вкладываются огромные финансовые средства, работает и реклама, и пропаганда, формирующая идеологию и настроения публики. Но включая азербайджанские каналы, невольно понимаешь, что наше ТВ настолько недофинансированное, что тут же хочется выключить телевизор и зайти на YouTube, сеющий, в том числе и разумное, доброе, вечное.

Наше телевидение нуждается в революционных реформах, способных поднять его до высокого уровня. Но вопрос в другом: рискнет ли кто-то стать революционером-реформатором, способным встряхнуть привычные общественные настроения, словно пыльный ковер?

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Подготовка научных, культурно-просветительских программ».